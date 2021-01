Sampdoria-Inter, ballottaggio per sostituire Lukaku: il giocatore favorito

Antonio Conte Inter

Antonio Conte dovrà decidere chi schierare in campo da titolare per prendere il posto di Romelu Lukaku domani in Sampdoria-Inter

ALTERNATIVE – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, in casa Inter si stanno valutando due giocatori per prendere il posto di Romelu Lukaku (le sue condizioni) dal primo minuto domani contro la Sampdoria. I nomi in questione sarebbero quelli di Ivan Perisic e quello di Alexis Sanchez. Il croato sarebbe in vantaggio sul cileno per far coppia con Lautaro Martinez in campo. Da vedere se Antonio Conte deciderà di tener vivo il ballottaggio fino a domani.