Skriniar: “Mercato? Volevo solo l’Inter! Sto bene quando gioco”

Skriniar – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Skriniar intervistato da “Sportmediaset” ha parlato del comportamento della difesa dell’Inter e in particolare del mercato, ribadendo la sua volontà di restare in nerazzurro.

DIFESA E SCUDETTO – Skriniar parla della lotta scudetto soffermandosi sugli errori difensivi: «Scudetto? Sicuramente ogni squadra crede che può vincere. Bisogna dare continuità ai nostri risultati e lavorare sempre di più, ogni partita è decisiva. Dobbiamo migliorare in difesa perché l’anno scorso non prendevano tutti questi gol, è importante anche che segniamo più gol però noi difensori dobbiamo subire meno gol possibili».

IL MERCATO – Skriniar parla di mercato e ribadisce la sua volontà: «Mercato? Io volevo rimanere all’Inter, non giocavo tantissimo e non ero molto contento però ero contento per la squadra. Ora va meglio perché sono rientrato e do continuità alle mie prestazioni».