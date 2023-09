Salernitana-Inter, probabili formazioni 7ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Salernitana-Inter in Serie A nell’anticipo serale e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo dopo la prima sconfitta stagionale e prima del secondo impegno internazionale. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno presso lo Stadio “Arechi” di Salerno per la partita della 7ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Inzaghi contro Paulo Sousa non può perdere altri punti preziosi in chiave Scudetto né la vetta della classifica ma deve pensare anche al Benfica in Champions League. Ecco le probabili formazioni di Salernitana-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

SALERNITANA (3-5-2): 13 Ochoa; 5 Daniliuc, 23 Gyomber, 98 Pirola; 30 Mazzocchi ©, 25 Maggiore, 8 Bohinen, 99 Legowski, 3 Bradaric; 10 Dia, 21 Jovane Cabral.

A disposizione: 1 Fiorillo, 56 Costil; 6 Sambia, 7 Martegani, 11 Botheim, 17 Fazio, 19 Stewart, 20 Kastanos, 28 Bronn, 33 Tchaouna, 36 Sfait, 66 Lovato.

Allenatore: Paulo Sousa

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 18 L. Coulibaly, 22 Ikwuemesi, 87 Candreva, Simy.

Altri giocatori: –

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Possibile sorpresa nel sistema di gioco, visto che l’ex nerazzurro Paulo Sousa valuta anche più moduli con la difesa a quattro per non doversi specchiare completamente all’Inter. In difesa Daniluc e l’ex Pirola sono in vantaggio su Lovato e Fazio. A centrocampo Kastanos potrebbe essere la pedina utile per il cambio modulo e si gioca una maglia con Mazzocchi e Maggiore. In attacco si rivede Dia dal 1′ con Bothein dalla panchina.

Probabili formazioni Serie A: Salernitana-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 2 Dumfries, 14 Klaassen, 20 Calhanoglu, 23 Barella ©, 30 Carlos Augusto; 70 A. Sanchez, 9 M. Thuram.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 10 Lautaro Martinez, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 42 Agoumé, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 16 Frattesi.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 44 Stabile, 47 Kamaté, 48 Guercio.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: In difesa turno di riposo per Bastoni con Acerbi favorito su Darmian per il ruolo di terzo sinistro. A centrocampo tocca a Mkhitaryan rifiatare, sebbene l’infortunio di Frattesi complichi i piani e il lancio di Klaassen dal 1′ è ancora in dubbio. Sulla fascia sinistra Carlos Augusto al posto di Dimarco. In attacco Sanchez è pronto a indossare una maglia da titolare nel caso in cui Inzaghi decida – davvero – di “rinunciare” a Lautaro Martinez.