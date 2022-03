Sabatini: «Torino-Inter, su Belotti era rigore. Ho un dubbio»

Sandro Sabatini ha parlato del calcio di rigore non concesso ai granata in Torino-Inter per il contrasto in area di rigore tra Andrea Belotti e Andrea Ranocchia.

TORINO-INTER – Queste le parole da parte di Sandro Sabatini su Radio Sportiva nel corso di Microfono Aperto. «Non si capisce come mai non sia stato dato il rigore al Torino e perché sia stato dato quello alla Roma. Nel caso di Belotti l’arbitro Guida ha visto il tocco della palla, andava richiamato al Var». Ed ancora. «Su Belotti era rigore. Ho il dubbio che non siano state viste bene le immagini al Var».