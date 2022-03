Ranocchia titolare, come mai se con D’Ambrosio l’Inter non prende gol?

L’Inter ha pareggiato 1-1 ieri contro il Torino venendo salvata da Sanchez in pieno recupero. Una brutta prestazione con Simone Inzaghi che, al posto di de Vrij infortunato, ha mandato in campo Andrea Ranocchia e non Danilo D’Ambrosio.

SCELTA – L‘Inter ha perso la chance di rimanere in scia del Milan. Il pareggio di 1-1 a Torino contro i granata non permettono ai nerazzurri di poter agganciare i rossoneri anche in caso di vittoria col Bologna. Simone Inzaghi in campo ha sorpreso tutti dal primo minuto mandando titolare Ranocchia al posto di de Vrij. Una scelta che non ha pagato, anzi, tanta insicurezza e tanti errori del difensore nerazzurro. Come mai non è stato schierato D’Ambrosio? Il numero 33 ha fatto bene a Liverpool in Champions League e ha dimostrato di essere una garanzia. Nessun gol subito con lui da titolare in Serie A (vedi articolo). Come mai la scelta di Ranocchia?