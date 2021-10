La Roma rialza la testa dopo il derby: finisce 2-0 contro l’Empoli

Ritorna alla vittoria in campionato la Roma di Jose Mourinho che risolve la pratica Empoli con un buon 2-0. Decisive le reti per tempo di Pellegrini e Mkhitaryan

RITORNO AL SUCCESSO − Dopo il KO amaro nel derby di domenica scorsa, la Roma ritorna alla vittoria in campionato contro l’Empoli. I giallorossi giocano una buona partita contro comunque un Empoli sempre ben organizzato in campo. La gara dell’Olimpico si accende sin da subito con un paio di occasioni per la formazione toscana prima al minuto 6 con Pinamonti che colpisce di testa alto sul cross di Di Francesco e poi con Bandinelli che al 27 esimo spara alto da pochi passi un ottimo suggerimento ancora del figlio d’arte. I giallorossi, dopo un paio di folate di Zaniolo, sbloccano la partita al minuto 42 con Pellegrini che mette dentro un assist di Mkhitaryan. La ripresa si apre sempre con il marchio giallorosso ben presente e dopo tre minuti, ecco il raddoppio: destro potentissimo di Abraham che si stampa sulla traversa. Dal tap-in arriva puntuale ancora Mkhitaryan per il gol del 2-0. La Roma controlla bene la gara, rischiando poco contro una squadra di Andreazzoli che costruisce in maniera ottimale ma fa fatica quando è l’ora di pungere. Il match termina dopo 3 minuti di recupero.