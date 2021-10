Il Napoli rimane capolista: contro la Fiorentina rimonta e vince 1-2

Game Over al Franchi, il Napoli ottiene la settima vittoria consecutiva in campionato. Battuta anche la Fiorentina in rimonta per 1-2. Decisivi Lozano e Rrahmani a rimontare il gol di Quarta

SETTIMA VITTORIA − Buona la settima per mister Luciano Spalletti che non si ferma più con il suo Napoli. Grande partita al Franchi di Firenze contro una Fiorentina sempre molto pericolosa e dinamica. Gli azzurri soffrono il ritmo viola e al minuto 28 subiscono la rete dell’1-0 da Martinez Quarta che mette dentro un bell’assist di Vlahovic. Il Napoli però reagisce alla grande e dieci minuti più tardi pareggia i conti: Osimhen va via a Quarta che lo stende in area per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto, errore di Insigne ma tap-in in ribattuta di Lozano. La rimonta partenopea viene completata dopo cinque minuti di secondo tempo con Rrahmani che incorna su calcio di punizione di Zielinski. Il Napoli controlla bene il resto della partita soffrendo poco le azioni della Viola che molto stanca non riesce a creare vere e proprie palle-gol.