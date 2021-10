Teotino: «Su Handanovic-Defrel chiaro errore. Var doveva intervenire»

Gianfranco Teotino, ospite negli studi di 90°minuto, ha parlato dell’episodio più discusso in Sassuolo-Inter, che ha coinvolto Handanovic con l’attaccante francese Defrel

ERRORE − Teotino commenta il discusso episodio di Sassuolo-Inter: «Handanovic-Defrel evidente errore, se questo episodio fosse avvenuto in area non c’era alcun dubbio. Per forza fallo e la sanzione è il cartellino rosso. C’è il gomito sulla faccia del giocatore, evidente errore e Var doveva intervenire». L’episodio è accaduto negli istanti finale del primo tempo dopo uno sbilenco retropassaggio di Stefan de Vrij verso il proprio portiere nonché capitano.