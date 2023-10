Roma, oggi il rientro dei tre infortunati? Affondo per l’Inter! – CdS

Mourinho spinge per il rientro dei difensori infortunati, soprattutto in vista della trasferta contro l’Inter. Di seguito gli aggiornamenti del Corriere dello Sport.

INFERMERIA – La Roma sta vivendo un momento particolarmente difficile a causa delle tante assenze in difesa. Da giorni si parla del rientro in gruppo di Chris Smalling, Renato Sanches e Diego Llorente. Rientro che, però, viene ritardato da una condizione fisica ancora non ottimale. José Mourinho e gli stessi tre difensori spingono per tornare a lavorare con i compagni, non solo per i prossimi due impegni fra campionato ed Europa League, ma anche per la sfida del 29 ottobre. Per la trasferta a San Siro contro l’Inter, infatti, la Roma avrà bisogno di tutti, soprattutto della miglior difesa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, se Llorente potrebbe anche scendere in campo prima, per Sanchez e Smalling l’obiettivo per il rientro è proprio la partita contro l’Inter. Tutti e tre, comunque, oggi dovrebbero provare a lavorare insieme ai compagni nell’allenamento pomeridiano. Cosa che ieri non era stata possibile, come non sarà possibile fare previsioni precise sulle tempistiche del ritorno in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi