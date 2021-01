Roma-Inter, i diffidati per la 17ª giornata di Serie A. No squalificati

Condividi questo articolo

Arbitro ammonizione

Roma-Inter si giocherà alle ore 12.30, allo Stadio Olimpico, per la diciassettesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di stamattina: niente squalificati ma tre diffidati complessivi, un nerazzurro deve stare attento (rischia la Juventus). Qui il riepilogo per tutto il turno di campionato, che ha preso il via ieri.



ROMA-INTER domenica 10 gennaio ore 12.30 (17ª giornata Serie A)

Diffidati Roma: Bryan Cristante, Roger Ibanez (prossima partita Lazio in trasferta)

Squalificati Roma: nessuno

Diffidati Inter: Marcelo Brozovic (prossima partita Juventus in casa)

Squalificati Inter: nessuno