Serie A 2020-2021, 17ª giornata: i calciatori diffidati e squalificati

Condividi questo articolo

Arbitro ammonizione

Diciassettesima giornata di Serie A che si disputa di nuovo su tre giorni: ecco la situazione disciplinare con tutti i diffidati e gli squalificati. Particolare attenzione soprattutto per i giocatori di Inter e Juventus a rischio stop per il derby d’Italia del 17 gennaio, in caso di nuovo giallo domani.

SERIE A – DIFFIDATI E SQUALIFICATI 17ª GIORNATA

BENEVENTO-ATALANTA sabato 9 gennaio ore 15

Diffidati Benevento: Riccardo Improta (prossima partita Crotone in trasferta)

Squalificati Benevento: nessuno

Diffidati Atalanta: Berat Djimsiti, Rafael Toloi (prossima partita Benevento in trasferta)

Squalificati Atalanta: nessuno

GENOA-BOLOGNA sabato 9 gennaio ore 18

Diffidati Genoa: Milan Badelj, Mattia Bani, Andrea Masiello (prossima partita Atalanta in trasferta)

Squalificati Genoa: Edoardo Goldaniga (una giornata)

Diffidati Bologna: Danilo Larangeira, Jerdy Schouten, Takehiro Tomiyasu (prossima partita Verona in casa)

Squalificati Bologna: Mattias Svanberg (una giornata)

MILAN-TORINO sabato 9 gennaio ore 20.45

Diffidati Milan: Rafael Leao (prossima partita Cagliari in trasferta)

Squalificati Milan: nessuno

Diffidati Torino: Tomas Rincon (prossima partita Spezia in casa)

Squalificati Torino: nessuno

ROMA-INTER domenica 10 gennaio ore 12.30

Diffidati Roma: Bryan Cristante, Roger Ibanez (prossima partita Lazio in trasferta)

Squalificati Roma: nessuno

Diffidati Inter: Marcelo Brozovic (prossima partita Juventus in casa)

Squalificati Inter: nessuno

PARMA-LAZIO domenica 10 gennaio ore 15

Diffidati Parma: Hernani (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Parma: nessuno

Diffidati Lazio: Felipe Caicedo, Gonzalo Escalante, Mohamed Fares, Wesley Hoedt (prossima partita Roma in casa)

Squalificati Lazio: nessuno

UDINESE-NAPOLI domenica 10 gennaio ore 15

Diffidati Udinese: nessuno (prossima partita Sampdoria in trasferta)

Squalificati Udinese: nessuno

Diffidati Napoli: Giovanni Di Lorenzo (prossima partita Fiorentina in casa)

Squalificati Napoli: nessuno

VERONA-CROTONE domenica 10 gennaio ore 15

Diffidati Verona: Federico Dimarco (prossima partita Bologna in trasferta)

Squalificati Verona: nessuno

Diffidati Crotone: Arkadiusz Reca (prossima partita Benevento in casa)

Squalificati Crotone: nessuno

FIORENTINA-CAGLIARI domenica 10 gennaio ore 18

Diffidati Fiorentina: nessuno (prossima partita Napoli in trasferta)

Squalificati Fiorentina: Gaetano Castrovilli (una giornata)

Diffidati Cagliari: Nahitan Nandez (prossima partita Milan in casa)

Squalificati Cagliari: Nahitan Nandez (due giornate)

JUVENTUS-SASSUOLO domenica 10 gennaio ore 20.45

Diffidati Juventus: Danilo da Silva, Adrien Rabiot (prossima partita Inter in trasferta)

Squalificati Juventus: nessuno

Diffidati Sassuolo: Domenico Berardi, Vlad Chiriches (prossima partita Parma in casa)

Squalificati Sassuolo: nessuno

SPEZIA-SAMPDORIA lunedì 11 gennaio ore 20.45

Diffidati Spezia: Salva Ferrer (prossima partita Torino in trasferta)

Squalificati Spezia: Ardian Ismajli (una giornata)

Diffidati Sampdoria: Jakub Jankto, Gaston Ramirez, Lorenzo Tonelli (prossima partita Udinese in casa)

Squalificati Sampdoria: nessuno

Il regolamento della Serie A prevede che si venga squalificati alla quinta ammonizione, alla decima, alla quattordicesima, alla diciassettesima, alla diciannovesima e a ogni successiva, venendo diffidati al precedente cartellino giallo.