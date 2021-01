Roma-Inter (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

Condividi questo articolo

La probabile formazione di Conte

Roma-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 12.30. Partita valida per la diciassettesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. Bisogna reagire subito dopo il brutto KO di Genova. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Due assenti sicuri per infortunio in casa nerazzurra, D’Ambrosio in difesa e Pinamonti in attacco. A centrocampo non al meglio Vecino, recuperato ma non ancora pronto per scendere in campo.

MODULO – Sebbene appaia scontata la scelta di Conte sul 3-5-2, non va esclusa l’ipotesi 3-4-1-2 vista brillantemente a Verona. L’Inter ha l’occasione di “specchiarsi” tatticamente alla Roma.

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Nessun dubbio dietro. Il capitano Handanovic in porta. In mezzo de Vrij con Skriniar sul centro-destra e Bastoni sul centro-sinistra.

CENTROCAMPO – Soliti ballottaggi in mezzo. Sulle fasce Hakimi a destra e Young a sinistra, quest’ultimo insidiato da Darmian. Davanti alla difesa Brozovic (diffidato) con Barella e Vidal mezzali, calano le chance di Gagliardini e Sensi dal 1′.

ATTACCO – Si torna alle origini in avanti. La coppia offensiva sarà formata da Lukaku e Lautaro Martinez, solo panchina per Sanchez.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà l’Hellas Verona in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Padelli, Radu; Ranocchia, Kolarov; Darmian, Gagliardini, Sensi, Eriksen, Perisic; Sanchez.

Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione della Roma di Paulo Fonseca.