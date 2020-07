Roma-Inter, clamorosa idea di Conte: attacco pesante? Un escluso – Sky

Condividi questo articolo

Roma-Inter potrebbe vedere una clamorosa novità di formazione per Conte. Con Lukaku tornato a disposizione non è da escludere che il belga sia di nuovo titolare, e potrebbe essere inserito subito con un attacco pesante. A riportarlo è “Sky Calcio Club”.



TUTTI AVANTI? – Per Roma-Inter confermato il 3-4-1-2 di Antonio Conte, ma con quali interpreti? Sky Sport dà due opzioni che avrebbero dell’incredibile. La prima prevede Marcelo Brozovic trequartista dietro Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, con Roberto Gagliardini e Nicolò Barella centrali di centrocampo. La seconda, invece, vedrebbe l’inserimento di Romelu Lukaku con il Toro, abbassando Sanchez a fare il trequartista. Il belga ha recuperato, è a disposizione dopo aver saltato le ultime due partite e non è escluso che possa essere addirittura titolare. Per il momento si tratta solo di un’ipotesi, ma in tutte e due le proposte il grande escluso dell’Inter sarebbe ancora una volta Christian Eriksen. Sicuri presenti con la Roma i difensori Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij e Milan Skriniar, sulle fasce a destra Antonio Candreva e a sinistra Ashley Young. Questa la probabile formazione di Conte, secondo Sky Sport, per Roma-Inter: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Brozovic; Sanchez, Lautaro Martinez.