Dzeko oggi sarà in campo in Roma-Inter, ma il suo futuro potrebbe ancora essere nerazzurro. Dopo il grande dietrofront di un anno fa, quando il bosniaco sembrava ormai pronto al trasferimento salvo poi rinnovare, ora sono i giallorossi a pensare a una cessione. Fabrizio Romano, in collegamento per “Sky Calcio Club”, spiega la situazione.

TRASFERIMENTO POSTICIPATO? – Edin Dzeko potrebbe essere al suo ultimo Roma-Inter in giallorosso, prima di farlo a maglia invertita. Per l’attaccante bosniaco ci sono dei dubbi sul suo futuro, con lo stesso giocatore che non è soddisfatto. Secondo Fabrizio Romano il motivo è da individuare nelle difficoltà societarie, che potrebbero portare a cessioni eccellenti: «Certamente il mal di pancia è anche legato a questo. La Roma ha una necessità di abbassare il monte ingaggi, con un club in vendita questo è un discorso importante. Oggi un’offerta dell’Inter per Dzeko sul tavolo non c’è, questo perché deve fare ancora delle valutazioni definitive sull’attacco. Lautaro Martinez non è ancora sicuro che vada via, dal suo futuro passano tante delle strategie dell’Inter, sicuramente Dzeko piace e un attaccante fisico arriverà. Per il momento però un’offerta non è arrivata. La Roma deve smaltire il monte ingaggi ma Dzeko non è uno dei primi da liberare».