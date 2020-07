VIDEO – Cagliari-Sassuolo 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Sassuolo, anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



EUROPA PIÙ LONTANA – Cagliari-Sassuolo 1-1 nell’anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. Il Sassuolo fa la partita per larghi tratti, ma il Cagliari in dieci per un tempo riesce a ottenere un bel pareggio. I neroverdi partono forte e dopo tredici minuti la sbloccano, corner prolungato sul secondo palo e Francesco Caputo tocca da due passi per lo 0-1. Appena iniziata la ripresa rimessa laterale non battuta bene da Federico Mattiello, il giovane Andrea Carboni pressato da due perde palla ed è costretto a commettere fallo su Filip Djuricic: secondo giallo e nuova espulsione dopo quella di due settimane fa contro l’Atalanta. Pur restando in dieci, e non avendo quasi mai la palla, i rossoblù si risistemano. Al 63′ arriva il pareggio: strappo dell’ottimo Marko Rog sulla sinistra e assist al centro per il destro piazzato di Joao Pedro. Sassuolo a otto punti dal Milan prima dello scontro diretto, Europa League ormai sfumata. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.