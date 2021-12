Roma-Inter, Bastoni torna al centro. Dubbio Dimarco: la probabile formazione – CdS

Roma-Inter, per la prima volta Inzaghi e Mourinho si sfideranno in un match ufficiale. Secondo il Corriere dello Sport, ultimi dubbi di formazione per Inzaghi, che riguardano più che altro la difesa.

LA PROBABILE – Roma-Inter, Inzaghi recupera Bastoni in vista della sfida di oggi, e torna dunque al centro della difesa vista ancora l’indisponibilità di Stefan de Vrij. Dubbio Dimarco sul centro-sinistra, considerando anche la disponibilità di Danilo D’Ambrosio. In attacco piccolo dubbio legato a Lautaro Martinez, Correa pronto in preallarme. Barella torna a centrocampo al fianco di Brozovic e Calhanoglu. Confermato Dumfries sulla fascia sinistra. Convocati i giovani Cortinovis, Zanotti e Carboni, mentre Satriano è con la Primavera a Napoli.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport