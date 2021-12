Di Bello arbitro di Roma-Inter: terza di fila! Due grossi danni nei precedenti

Di Bello sarà l’arbitro di Roma-Inter, partita della sedicesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Brindisi, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match dell’Olimpico.



I PRECEDENTI – Roma-Inter sarà l’undicesima partita per Marco Di Bello come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è avvenuto il 7 maggio 2016, nella penultima giornata di Serie A, con un 2-1 sull’Empoli che portò all’aritmetica qualificazione in Europa League con un turno d’anticipo. Resta ancora oggi l’unica gara diretta in casa: col match odierno saranno dieci di fila in trasferta (compreso un derby col Milan squadra ospitante). Il bilancio vede l’Inter imbattuta, sei vittorie e quattro pareggi, curiosamente gli ultimi due proprio con la Roma ed entrambi finiti 2-2 con danni.

DOPPIO ERRORE – Molto strano che il designatore Gianluca Rocchi abbia messo Di Bello come arbitro di Roma-Inter per la terza volta di fila. Il 19 luglio 2020 è un 2-2, falsato però da un gol palesemente irregolare (vedi moviola). Nel primo minuto di recupero del primo tempo Leonardo Spinazzola pareggia il vantaggio di Stefan de Vrij, peraltro realizzando il suo primo gol in Serie A. C’è però un netto fallo di Aleksandar Kolarov (oggi dalla parte opposta ma assente) su Lautaro Martinez che avvia l’azione: calcio sul piede sinistro dell’argentino, indiscutibile. Il VAR, il giorno Marco Guida, manda Di Bello al monitor a rivederlo: chiaro ed evidente errore, eppure il pareggio è accordato lo stesso. Un orrore che falsò la partita e costò carissimo nell’andamento di quel campionato. Stessa designazione lo scorso 10 gennaio, nel terzo 2-2 consecutivo all’Olimpico. Regolare il recupero di Jordan Veretout su Nicolò Barella che avvia l’1-0, ma poi Di Bello nega all’Inter un rigore per un netto fallo di Roger Ibanez su Lautaro Martinez.