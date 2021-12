Roma-Inter: le probabili formazioni della 16ª giornata di Serie A

Roma-Inter è uno degli anticipi di questo weekend ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati né di Mourinho né di Inzaghi. Le due squadre oggi a partire dalle ore 18:00 si affronteranno a presso lo Stadio “Olimpico” di Roma per la partita della 16ª giornata del Campionato Italiano di Serie A. Ecco le probabili formazioni di Roma-Inter in Serie A

ROMA (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 3 Ibanez, 23 Mancini (C), 6 Smalling, 5 Vina; 17 Veretout, 4 Cristante; 11 Carles Perez, 22 Zaniolo, 77 Mkhitaryan; 14 Shomurodov.

A disposizione: 63 Boer, 87 Fuzato; 8 Villar, 13 Calafiori, 19 Reynolds, 21 Borja Mayoral, 24 Kumbulla, 42 Diawara, 52 Bove, 55 Darboe, 59 Zalewski, 65 Tripi.

Allenatore: José Mourinho

Diffidati: –

Squalificati: 2 Karsdorp, 9 Abraham.

Indisponibili: 7 Lorenzo Pellegrini, 18 Santon, 20 Fazio, 27 Spinazzola, 64 Felix Afena-Gyan, 92 El Shaarawy.

Ultime notizie: Mourinho non ha grandi margini di manovra sui nomi ma può lavorare sulla sorpresa tattica, schierandosi a tre dietro. Possibile l’inserimento di Kumbulla dal 1′ al posto di Carles Perez, passando così al 3-4-2-1.

Roma-Inter, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 12 Sensi, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 48 Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: Brazao; 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 24 Eriksen, 36 Darmian, 49 Colidio.

Ultime notizie: Ancora un ballottaggio per Inzaghi, che deve scegliere se completare la difesa con D’Ambrosio a destra o Dimarco a sinistra (con Bastoni in mezzo). La prima versione, più abbottonata, sembra poter avere la meglio dal 1′.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Roma-Inter in Serie A verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.