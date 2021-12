Roma-Inter, Bastoni e Kolarov verso il recupero. Vidal da monitorare – TS

Roma-Inter è in programma sabato alle 18. Per la sfida dell’Olimpico Simone Inzaghi dovrebbe recuperare alcune pedine in difesa. Da monitorare la situazione relativa a Vidal. Le ultime dal Tuttosport

RECUPERI – Roma-Inter è il big match in programma sabato alle 18. In vista della sfida dell’Olimpico, secondo il Tuttosport, Inzaghi dovrebbe avere a disposizione Alessandro Bastoni, fermato dalla gastroenterite e dalla febbre. Possibile recupero anche per Kolarov, che dovrebbe accomodarsi in panchina. Da monitorare, invece, la situazione relativa a Vidal: il cileno, entrato nel finale della sfida contro lo Spezia, è uscito dolorante per una botta al piede.

Fonte: Tuttosport