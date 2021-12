Calhanoglu, prestazione totale in Inter-Spezia. Crescita esponenziale

Hakan Calhanoglu ha offerto una prestazione maiuscola anche in Inter-Spezia. Il turco è reduce da un periodo di forma strepitoso e la crescita è esponenziale

PRESTAZIONE TOTALE – Hakan Calhanoglu in Inter-Spezia ha semplicemente ricominciato da dove aveva lasciato. Anche ieri sera, infatti, il turco ha offerto una prestazione totale, in linea a quelle messe in mostra nelle ultime uscite con la maglia nerazzurra. Non è arrivata la quarta marcatura consecutiva ma, Calhanoglu, ha offerto una prestazione totale: in fase di ripiegamento semplicemente perfetto, aiutato anche dalla sterilità offensiva dello Spezia, ed illuminante in fase offensiva. Dal suo piede, infatti, si origina l’azione dell’1-0 firmato Gagliardini. E solo Provedel nega al numero 20 la gioia del gol.

CRESCITA – La crescita esponenziale del turco è coincisa con il periodo migliore in campionato dell’Inter. Non è un caso infatti, che la squadra, da quando Calhanoglu è più “dentro” la partita, ne abbia giovato sia in termini di equilibrio sia in termini di gioco. Sia chiaro, l’Inter ha sempre prodotto un ottimo calcio, ma con questo Calhanoglu il livello di gioco si è inevitabilmente alzato. Va fatto un plauso ad Inzaghi, che ha sempre avuto fiducia nel numero 20 nerazzurro, predicando calma quando si erano cominciati a sentire i primi mugugni dopo delle prestazioni non brillanti.