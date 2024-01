Rocchi blinda Inter-Juventus: all-in sui ‘pretoriani’! Un favorito − CdS

Inter-Juventus sarà la partita delle partite anche per gli arbitri, che si giocano tutto nel derby d’Italia. Rocchi non vuole sbagliare. La corsa è tra due fischietti. Ma a Milano anche gli assistenti saranno top (tutti europei).

BLINDATA − Inter-Juventus vale un pezzo di scudetto per le due squadre, ma l’intera stagione per la classe arbitrale. Il designatore Gianluca Rocchi è pronto a blindare il derby d’Italia con i suoi pretoriani. Sia l’arbitro, che gli assistenti e i varisti saranno tutti top, i migliori anche a livello europeo. L’obiettivo è uno: fare bella figura e non sbagliare la partita delle partite. Per la corsa al fischietto, domani si deciderà chi tra Maresca e Guida sarà il direttore di gara per la sfida del Meazza. Il favorito è il primo perché giudicato al momento più affidabile del fischietto di Torre Annunziata, e nel weekend non è stato praticamente impiegato. Guida ha già diretto la partita all’andata e nell’ultima giornata ha fatto da Avar in Cagliari-Torino e da Var in Milan-Bologna. Maresca, appunto tenuto a riposo sabato e domenica, sta bene e salta all’occhio soprattutto la gestione avuta durante il caso Maignan a Udine. Servirà però il miglior Maresca, lungimirante anche nei cartellini. Con una media di 5.67 è l’arbitro ad aver ammonito più giocatori in questa Serie A. Rocchi è pronto a blindare tutte le aree del campo, dai guardalinee che dovrebbero essere Carbone e Giallatini fino al quarto uomo Doveri. Al Var, dovrebbero agire Irrati e Mazzoleni.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna