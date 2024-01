Lautaro Martinez ‘risponde’ ad Allegri: Inzaghi indica la via – TS

Lautaro Martinez, sui social, ha ‘risposto’ ad Allegri accendendo, secondo Tuttosport, l’avvicinamento ad Inter-Juventus. Inzaghi indica la via

RISPOSTA – Lautaro Martinez, dopo la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina, ha ‘risposto’ sui social ad Allegri: il comportamento del capitano nerazzurro, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, indica che qualche prurito le punzecchiature del tecnico della Juventus lo hanno provocato. Il clima attorno all’Inter è elettrico, con l’ambiente che come ai tempi di Mourinho e del ‘rumore dei nemici” si ricompatta. L’Inter vuole continuare a rispondere sul campo dove i risultati sono di altissimo livello, secondo solo a quelli della stagione 2006/07. Inzaghi, intanto, indica la via: per allentare le tensioni del gruppo ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Il tecnico, da sempre poco avvezzo a farsi trascinare le polemiche, ha sempre spento sul nascere le polemiche con Allegri. Per battere la Juventus domenica, il tecnico ritiene che servirà anche l’autocontrollo. L’energie vanno utilizzate in campo, non per alimentare polemiche.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino