Reina avvisa l’Inter: «Stiamo bene, resta solo un fattore su cui lavorare»

Pepe Reina, nuovo portiere del Villarreal e conoscenza del calcio italiano per i suoi recenti trascorsi in Serie A, ha parlato al termine dell’amichevole vinta per 3-1 contro il Levante. L’estremo difensore spagnolo ha spiegato quelle che sono le sensazioni in vista dell’amichevole contro l’Inter.

MIGLIORAMENTO – Ultima amichevole per Inter e Villarreal quella in programma sabato sera, prima di iniziare a fare sul serio. In vista della sfida, il portiere degli spagnoli Pepe Reina ha rivelato le sensazioni della squadra: «Stiamo bene, siamo in miglioramento. Piano piano stiamo capendo tutti meglio il modo di giocare richiesto dal tecnico e come gestire le diverse fasi della partita. La squadra è pronta, ma dobbiamo ancora maturare in alcuni momenti della gara».