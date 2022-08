Cairo: «Lite Vagnati-Juric? Emozioni forti, può succedere. Rammarico»

Il patron del Torino Urbano Cairo durante il memorial dedicato ai propri genitori si è espresso sull’incredibile battibecco tra il DS Vagnati e il tecnico granata Juric (vedi articolo).



EMOZIONI FORTI − Cairo ritorna sul clamoroso litigio tra Davide Vagnati e Ivan Juric. Il presidente calma gli animi: «La lite? Quando hai emozioni elevate alla potenza e persone come il nostro allenatore e il nostro direttore sportivo che vogliono fare bene, sono determinati e focalizzati, può succedere. Oggi il mio dispiacere è avere un allenatore come Juric che mi piacerebbe accontentare. Ma per motivi legati a un pregresso non sono riuscito ancora a dare a lui quello che avrei voluto». Le sue parole a Toro.it.