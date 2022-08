Brambati: «Dirigenti Juventus dormono! Diventata come Inter di Moratti»

Inter e Juventus hanno fatto il loro mercato, convergendo una volta solo nella trattativa per Bremer. Secondo Brambati, intervenuto a TMW Radio, la società bianconera al momento somiglia molto a quella nerazzurra targata Moratti.

SIMILITUDINE – L’Inter e la Juventus simili in qualcosa? Difficile anche solo pensarlo, ma secondo Massimo Brambati un punto in comune c’è: «Io credo che in questo momento i dirigenti bianconeri dormono. Per me non sono da Juventus quei dirigenti, non lo dico solo io ma anche tantissimi addetti ai lavori. Non diamo poi tutte le colpe a Massimiliano Allegri. Facile prendere Dusan Vlahovic e la stessa cosa vale per Gleison Bremer: hanno dato praticamente 50 milioni al Torino. 41 più bonus e i 9 di bonus sono facilmente raggiungibili. Chi è che non vendeva Bremer a 50 milioni? La Juventus mi sembra diventata l’Inter di Massimo Moratti. Un giocatore che veniva proposto ad altri a 3 milioni, veniva proposto all’Inter pochi giorni dopo a 10».