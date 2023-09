Real Sociedad-Inter 1-1, il tabellino della partita di Champions League

Real Sociedad-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la prima giornata del Gruppo D di Champions League 2023-2024.

PUNTO D’ORO – È un pareggio fondamentale quello che strappa l’Inter a San Sebastian. Come contro il Real Madrid la Real Sociedad parte fortissimo e segna subito, con Brais Méndez su un’oscenità di Alessandro Bastoni. I baschi, che già avevano colpito un legno nei quattro minuti sullo 0-0, fanno quello che vogliono nel primo tempo con la squadra di Simone Inzaghi in serata no. Nella ripresa, dopo un’espulsione inventata per Nicolò Barella e giustamente revocata al VAR, col passare dei minuti la situazione si tranquillizza. E, dopo un gol annullato a Marcus Thuram per fuorigioco millimetrico precedente di Carlos Augusto, arriva finalmente il pareggio. Lo firma Lautaro Martinez a quattro minuti dal 90′, per un punto determinante soprattutto perché nell’altra gara del girone il Benfica perde col Red Bull Salisburgo. Questo il tabellino di Real Sociedad-Inter.

REAL SOCIEDAD-INTER 1-1 – IL TABELLINO

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; H. Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney (62′ A. Munoz); Méndez (85′ Pacheco), Zubimendi, Merino; Kubo (72′ Odriozola), Oyarzabal (72′ Sadiq), Barrenetxea (62′ Ali Cho).

In panchina: Ayesa, Unai Marrero, Zakharyan, Olasagasti, Turrientes, U. Gonzalez, Magunacelaya.

Allenatore: Imanol Alguacil.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij (76′ Acerbi), Bastoni (55′ Dimarco); Dumfries, Barella, Asllani (55′ Frattesi), Mkhitaryan (69′ A. Sanchez), Carlos Augusto; Arnautovic (55′ Thuram), Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Klaassen, Bisseck, Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Michael Oliver della federazione inglese (Burt – Cook; Madley; VAR Attwell; A. VAR Bebek).

Gol: 4′ Méndez, 87′ Lautaro Martinez (I).

Ammoniti: Asllani, Mkhitaryan, Frattesi, Pavard (I), Inzaghi (I, allenatore), H. Traoré, Zubeldia (R).

Recupero: 1′ PT, 6′ ST.