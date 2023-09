Benfica-Salisburgo, colpo esterno per gli austriaci: subito in testa

Benfica-Salisburgo, successo in trasferta per la squadra austriaca che ha battuto per 0-2 la compagine portoghese.

REPORT – Benfica-Salisburgo, valida per la prima giornata del gruppo D di Champions League, termina sul punteggio di 0-2. Un risultato importante per gli austriaci che hanno conquistato un calcio di rigore al 2′. Il tiro dagli 11 metri è stato però tirato alto da Karim Konaté. Un altro penalty, sempre per gli ospiti, è arrivato (con espulsione di Antonio Silva) al 13′. In questo caso sono però il rigore è stato trasformato da Roko Simic al 15′. Nel secondo tempo il raddoppio del Salisburgo, a realizzarlo è stato Oscar Gloukh. Gli austriaci salgono così al primo posto nel gruppo D di Champions League a quota tre punti.