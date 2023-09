Frattesi: «Bravi e fortunati. Le partite durano 90 minuti»

Davide Frattesi ha parlato in questo modo per Prime Video dopo l’esordio in Champions League dell’Inter contro la Real Sociedad.

FORTUNATI – Frattesi scherza ma è concentrato: «Che c**o sul mio tiro. Ho appena finito la partita siamo a caldo. Difficile il match, ce l’aspettavamo e loro in casa sono forti. Siamo stati bravi e fortunati, le partite durano 90 minuti siamo saliti e li abbiamo messi in difficoltà. Abbiamo tanti giocatori con tante partite anche con le nazionali, ci può stare. Abbiamo speso energie al derby, ci può stare ed è importante il punto. Si può solo migliorare, possiamo fare meglio e dobbiamo cercare di tenere alta l’attenzione»