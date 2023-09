Sommer: «Punto importante per l’Inter. Dimostra che siamo una squadra!»

Dopo un inizio di sofferenza l’Inter recupera il risultato sul finale contro la Real Sociedad. Alla fine del match di Champions League interviene Sommer su Sky Sport 24.

INIZIO SBAGLIATO – Serata complicata quella dell’Inter a San Sebastian, che riesce comunque a terminare con un 1-1. Così Yann Sommer parla del match di Champions League: «Primo tempo molto male per noi. Fin dall’inizio sono partiti mettendoci sotto con pressione e forse non abbiamo preso le giuste decisioni. Questo è quello che avviene spesso in Spagna, con stadi e tifosi caldi. Nel primo tempo non siamo riusciti a stare in partita. Abbiamo preparto bene questa partita e sapevamo che era una squadra di grande qualità. Corrono tanto e sono bravi con o senza palla. Ci sono giornate in cui non riesci a entrare in partita. Comunque alla fine questo punto è molto importante per noi e dimostra che siamo una squadra in campo».