Inzaghi: «Troppi cambi? Farò sempre così! Bravi a stare in partita»

Inzaghi è intervenuto da San Sebastian dove è andata in scena Real Sociedad-Inter, sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito la sua analisi post partita affidata a Prime Video

DECISIONI – Simone Inzaghi ha parlato così al termine di Real Sociedad-Inter: «Sì risultato migliore. Avevo previsto perché giocavamo contro un avversario di valore, siamo stati bravi perché abbiamo sofferto e siamo stati bravi a rimanere in partita. Volevamo vincere alla fine, però era l’esordio: ci prendiamo questo punto e abbiamo toccato con mano quello che avevo detto alla vigilia. Thuram fuori? Dopo è sempre facile parlare, i ragazzi stanno giocando tanto. Ho cambiato quattro elementi rispetto a domenica, nel primo tempo hanno sofferto tutti non solo quattro giocatori. Poi bravi a rimanere in partita anche grazie anche a Sommer. Poi gli ultimi venti minuti davvero buoni. Chi è entrato ha fatto molto bene così come sabato scorso, ho una rosa che devo sfruttare. Dopo le nazionali abbiamo avuto il derby e quindi bisogna fare delle attente valutazioni. Ho bisogno di tutti, avrei voluto fare anche più cambi ma avevo qualcuno che non stava benissimo. Farò sempre così perché giocando così spesso è giusto fare così, poi dopo con i se e con i ma non si va lontano. Bravi i ragazzi rimasti attaccati alla partita».