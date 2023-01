Qui Milan: Rebic è recuperato, rientra Tonali dopo la squalifica – TS

Il Milan si prepara alla Supercoppa italiana contro l’Inter con la buona notizia del recupero di Ante Rebic, che sarà in panchina.

QUI MILAN – Secondo giorno di allenamenti ieri per il Milan a Riad, primo per l’Inter. Come riporta TuttoSport c’è una buona notizia per i rossoneri: «In casa rossonera si sorride per il recupero di Rebic. Il croato, che si era infortunato nell’allenamento del primo gennaio e aveva subito una lieve lesione all’adduttore sinistro, ha effettuato la seconda seduta col gruppo e domani andrà in panchina. Disponibili anche Kjaer e Origi, già rientrati a Lecce. Pioli riavrà Tonali, out in Salento per squalifica, mentre Brahim Diaz è favorito su De Ketelaere per il ruolo di trequartista con Saelemaekers e Leao ai suoi lati. Per il resto difficilmente ci saranno sorprese nell’undici titolare con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa; Bennacer e Tonali a centrocampo e Giroud ovviamente di punta». Gli undici di Stefano Pioli saranno i oliti a cui si affida il tecnico.

fonte: TuttoSport – Simone Togna