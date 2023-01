Lukaku si allena in gruppo, pochi dubbi per Inzaghi contro il Milan – TS

Romelu Lukaku difficilmente sarà della sfida domani contro il Milan. Simone Inzaghi punterà su quelli che ormai sono i titolari della sua Inter.

QUI INTER – Romelu Lukaku è partito con la squadra per Riad. Siederà in panchina, più complicato che venga impiegato. Ne ha parlato oggi TuttoSport, assieme alle altre scelte di Simone Inzaghi: «Lukaku ieri ha iniziato l’allenamento in gruppo, poi ha proseguito con una seduta personalizzata. Il belga con tutta probabilità siederà dunque in panchina con Dzeko e Lautaro Martinez titolari in attacco. Discorso diverso per Brozovic e Handanovic, che si sono allenati a parte e quindi quasi certamente non saranno del match. Inzaghi, come Pioli, punterà quindi sui soliti noti, con Acerbi e Darmian favoriti. Pienamente recuperati Calhanoglu e Barella». Pochi i dubbi per il mister riguardo gli 11 che affronteranno il Milan.

fonte: TuttoSport – Simone Togna