Precedenti Sampdoria-Inter, cinquina Spalletti. Conte scaccia fantasmi?

Condividi questo articolo

Esultanza precedenti Sampdoria-Inter

Sampdoria-Inter si giocherà oggi alle 15. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma a Marassi è valida per la sedicesima giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti contro i blucerchiati.

I PRECEDENTI – Sampdoria-Inter di oggi pomeriggio sarà la sfida numero 127 tra le due squadre. In casa dei blucerchiati sarà invece la partita numero 64. Nei precedenti a Genova l’Inter ha raccolto 30 vittorie, 21 pareggi e 12 sconfitte. Nell’ultima partita giocata a Marassi, il 28 settembre 2019 i nerazzurri di Antonio Conte, si sono imposti per 3 a 1. A segno (con Romelu Lukaku out dal primo minuto come oggi, ndr) Stefano Sensi e Alexis Sanchez nel primo tempo e Roberto Gagliardini nella ripresa. Per i padroni di casa la rete del momentaneo 1-2 con Jakub Jankto al 55′ dopo l’espulsione per simulazione del numero 7 nerazzurro.

I PRECEDENTI CURIOSI – Sampdoria-Inter di oggi rappresenta per i nerazzurri l’occasione per continuare a far bene in questo inizio di anno solare e soprattutto per scacciare i “fantasmi” post goleada. Rivediamo quindi il successo ottenuto proprio con ampio margine della squadra di Luciano Spalletti nella stagione 2017/2018. I nerazzurri – affamati di punti in ottica Champions League – disputarono contro la Sampdoria di Marco Giampaolo una delle migliori prestazioni di quella stagione chiudendo il match già nella prima frazione di gioco. A segno con una tripletta Mauro Icardi e Ivan Perisic (proprio a Genova contro i blucerchiati il suo primo gol in nerazzurro nella stagione 2015/2016, ndr). Nella ripresa la rete del definitivo 0-5 con il poker dell’ex capitano. Di seguito la sintesi di quel Sampdoria-Inter nel video pubblicato sull’account YouTube della Lega Serie A.