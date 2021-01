Sampdoria-Inter, occasione da non fallire per sfruttare il big match

Condividi questo articolo

Stadio Luigi Ferraris Genova

Sampdoria-Inter è in programma alle ore 15, fra le sette partite del pomeriggio per l’Epifania dedicata alla Serie A. Al Ferraris i nerazzurri cercano il nono successo consecutivo in campionato, che in vista dei prossimi impegni varrebbe ancora di più.

PRIMA DELLA SALITA – Sampdoria-Inter anticipa due scontri diretti consecutivi: Roma e Juventus. Arrivarci con un filotto di vittorie, sarebbero nove di fila in caso di trionfo esterno oggi, sarebbe già un buon bottino a livello mentale per presentarsi contro altre due dirette concorrenti per le posizioni di vertice. Non solo: tornare da Genova con i tre punti vorrebbe dire passare una serata “tranquilla” davanti a Milan-Juventus, consapevoli che una vittoria rossonera darebbe un ulteriore stacco sui bianconeri e che un altro risultato varrebbe il primo posto in solitaria. Ecco perché oggi è anche più importante delle prossime due: vietato fallire. Col Crotone, nonostante il 6-2, qualche errore si è visto. Oggi, contro una squadra decisamente diversa dai calabresi, bisognerà limare anche questo aspetto.

COME SOSTITUIRLO? – Anche Romelu Lukaku è a disposizione per Sampdoria-Inter. L’attaccante belga è partito per Genova, nonostante l’infortunio di domenica. Antonio Conte, però, alla luce dei prossimi impegni dell’Inter dovrebbe preservarlo per evitare ulteriori guai. La speranza è che non serva inserirlo, in ogni caso c’è Lautaro Martinez reduce da una tripletta. E, dopo quasi un mese, si rivede Alexis Sanchez. Chi paga è invece Arturo Vidal, che esce di formazione dopo la pessima prova (purtroppo non la prima) e il rigore causato. Per la Sampdoria dei tanti ex c’è una questione aperta legata a Fabio Quagliarella, che si dice sia richiesto dalla Juventus (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la mattina le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 13.30 il countdown vero e proprio a Sampdoria-Inter, partita che sarà trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).