Sampdoria-Inter, per Ranieri formazione col rebus Quagliarella-Keita

Claudio Ranieri Sampdoria

Sampdoria-Inter si giocherà domani alle ore 15. Ranieri ha parlato in conferenza stampa non escludendo la partenza di Quagliarella, direzione Juventus (vedi articolo). Anche per questo l’attaccante non è certo di una presenza dal 1′, con l’ex Keita che torna dalla squalifica e si candida.

QUALI IN ATTACCO? – Sampdoria-Inter ha avuto una vigilia, da parte blucerchiata, molto accesa per la questione Fabio Quagliarella. Le voci sulla Juventus sono, ovviamente, arrivate fino a Genova e quando è stato chiesto a Claudio Ranieri il tecnico, uno dei tanti ex per domani, non ha escluso la cessione. Per ora l’attaccante di Castellammare di Stabia resta concentrato sulla Sampdoria, ma nel caso in cui non dovesse partire dal 1′ le voci aumenterebbero. Tuttavia una sorta di turnover, come già fatto a dicembre, sarebbe spiegabile più con i tre impegni in sette giorni (era titolare domenica a Roma) che col mercato. L’alternativa è Antonino La Gumina, non Keita Baldé Diao mezzo “frenato” da Ranieri in conferenza stampa e presumibilmente destinato a subentrare.

GLI ALTRI – C’è un ulteriore ex particolare in Sampdoria-Inter, ossia Antonio Candreva, e lui sì che giocherà sulla fascia destra: era già rientrato dall’inizio due giorni fa. In difesa ha recuperato Bartosz Bereszynski, ma anche qui Ranieri ha fatto capire che non è pronto per fare novanta minuti: da terzino dovrebbe essere adattato Maya Yoshida, con Omar Colley al centro assieme a Lorenzo Tonelli. Intoccabile Tommaso Augello da terzino sinistro, oltre a Emil Audero in porta. Il centrocampo blucerchiato dovrebbe vedere Adrien Silva come sostituto dello squalificato Albin Ekdal, Valerio Verre trequartista mentre è ballottaggio fra Jakub Jankto e Mikkel Damsgaard. Su quest’ultimo, di recente, si è parlato di interesse proprio dell’Inter. Questa la probabile formazione di Ranieri per Sampdoria-Inter: Audero; Yoshida, Tonelli, O. Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Verre; Quagliarella.