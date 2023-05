Precedenti Inter-Sassuolo: in casa poche gioie dopo il 7-0

Inter-Sassuolo si giocherà alle 20.45 e i precedenti non sono certo quanto di più bello ci sia. Dopo lo ‘storico’ 7-0 del 2014 appena una vittoria in casa.

I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Inter-Sassuolo numero 10 in casa. E la cosa molto preoccupante è che, nelle partite al Meazza, i neroverdi sono in vantaggio nel computo generale: 4 vittorie contro 3 più 2 pareggi, anche se come gol segnati sono avanti i nerazzurri 15 a 11. Si è giocato solo in Serie A, con la prima sfida il 9 febbraio 2014: un gol di Walter Samuel a inizio ripresa, in una partita abbastanza brutta (c’era Walter Mazzarri in panchina col suo calcio non certo scoppiettante…), valse la vittoria per 1-0 sul Sassuolo all’epoca allenato da Alberto Malesani. Poi gli ospiti sono diventati una vera e propria bestia nera dell’Inter. All’andata però è finita 1-2 l’8 ottobre, con doppietta di Edin Dzeko e in mezzo gol di Davide Frattesi (vedi highlights).

GOLEADA “NEGATIVA” – Il 14 settembre 2014, l’ultimo vero squillo di Mazzarri, vede un clamoroso Inter-Sassuolo 7-0 alla seconda giornata di Serie A. Risultato che bissa lo 0-7 del Mapei Stadium di un anno prima. Mauro Icardi fa tripletta, Pablo Daniel Osvaldo doppietta, poi rifiniscono Mateo Kovacic e Fredy Guarin col punteggio già 4-0 a fine primo tempo. Sembra una festa, invece da lì comincia una serie pressoché nerissima. Nei successivi precedenti l’Inter in casa ne vince 1 su 7, il 7 aprile 2021 in un recupero con le reti di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, per il resto il Sassuolo si impone 4 volte (3 di fila e lo 0-2 dell’ultima a Milano, il 20 febbraio 2022 0-2 coi gol di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca poi ceduti in estate). Uno degli avversari più ostici possibili.