Precedenti Inter-Bologna: in Coppa Italia due volte supplementari

Inter-Bologna si giocherà stasera alle ore 21 e i precedenti non sono certo il massimo. Con problemi nelle gare in casa e minuti extra da quelle di Coppa Italia.



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Inter-Bologna numero 95 in casa. Contando tutte le competizioni 54 le vittorie interne, contro 25 pareggi e 15 sconfitte per un totale di 166 gol segnati a 91. Parlando invece di Coppa Italia la situazione migliora: 7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, con 22 reti a 11. Si è già giocato in questa stagione, ovviamente in campionato, 2-2 lo scorso 7 ottobre con rimonta rossoblù dopo i gol in rapida successione di Francesco Acerbi e Lautaro Martinez. Le precedenti due volte in Serie A era finita entrambe 6-1, il 18 settembre 2021 e 9 novembre 2022. Thiago Motta, allenatore avversario oggi, fa doppietta nel 3-0 del 3 aprile 2010. Quello, curiosamente, è l’ultimo al Meazza senza porta inviolata per l’Inter. Da lì in avanti 15 partite fra Serie A e Coppa Italia, dove il Bologna è riuscito a segnare 22 volte.

TEMPO EXTRA – Oggi partita numero 10 in Coppa Italia a Milano fra le due squadre. Di queste, le ultime due (sempre gara secca agli ottavi) sono finite 3-2 ma ai tempi supplementari. Il 15 gennaio 2013 sembra fatta quando Rodrigo Palacio raddoppia nell’ultimo quarto d’ora il vantaggio nel primo tempo di Fredy Guarin, ma non è così. Alessandro Diamanti e Manolo Gabbiadini prolungano la partita e serve un colpo di testa di Andrea Ranocchia al 120′ per evitare i rigori. Il 17 gennaio 2017 non decide la splendida rovesciata di Jeison Murillo, ma Antonio Candreva dopo altra rimonta da 2-0 a 2-2. I precedenti complessivi, anche al Dall’Ara o in campo neutro, vedono 91 vittorie Inter, 55 Bologna e 42 pareggi, 296 gol fatti e 225 subiti.