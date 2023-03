Porto-Inter indirizza la stagione: vale più della sola qualificazione

Porto-Inter, ritorno degli ottavi di Champions League, si gioca stasera alle 21 ora italiana. È una partita fondamentale per definire la parte finale della stagione per la squadra di Inzaghi, che riparte dalla vittoria per 1-0 dell’andata firmata Lukaku.

TUTTO IN UNA NOTTE – Porto-Inter farà capire dove, dopo la sosta e la Juventus, andrà la stagione della squadra di Simone Inzaghi. Il disastro di La Spezia, complici i risultati negativi delle dirette concorrenti, ha portato danni solo fino a un certo punto ed è da qui che bisogna ripartire. Ora c’è un altro obiettivo: conquistare i quarti di finale di Champions League. Un risultato che l’Inter non raggiunge da dodici anni, che dopo il gol di Romelu Lukaku allo scadere all’andata è leggermente più vicino. Ma sarà una partita lunghissima, dove stare attenti ben più di quanto non lo si è stati al Picco. Perché col Porto stavolta ogni errore non avrebbe il salvagente da altri campi.

LE CERTEZZE – Ieri Inzaghi non ha voluto dare indicazioni di formazione, ma quello che si percepisce è che per Porto-Inter andrà sul sicuro. O meglio: su quelli che per lui sono i giocatori più sicuri. La valutazione da fare riguarda Milan Skriniar, tornato ieri a lavorare in gruppo ma ancora non al meglio. Possibile scali quindi Matteo Darmian terzo centrale, con Denzel Dumfries largo a destra sperando non faccia danni come troppo spesso nel 2023. Poi Edin Dzeko anziché Romelu Lukaku con Lautaro Martinez, che deve farsi perdonare l’ennesimo rigore sbagliato. Nel Porto l’ex Sérgio Conceiçao ha Otavio squalificato e Joao Mario infortunato, ma recupera Evanilson (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Porto-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).