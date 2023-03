Champions League, Porto-Inter non unica partita oggi: programma e diretta TV

È il grande giorno di Porto-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita dell’Estadio do Dragao, che andrà anche in diretta TV in chiaro, non sarà però l’unica di stasera. Finora hanno già ottenuto l’accesso ai quarti Benfica, Chelsea, Bayern Monaco e Milan.

CHAMPIONS LEAGUE – RITORNO OTTAVI

Manchester City-RB Lipsia (andata 1-1) martedì 14 marzo ore 21 – diretta TV Sky Sport Football e Sky Sport 253, streaming Mediaset Infinity

Porto-Inter (andata 0-1) martedì 14 marzo ore 21 – diretta TV Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252, streaming Sport Mediaset

Per ogni blocco di partite sarà possibile seguire Diretta Gol sul canale Sky Sport 251.