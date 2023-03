Pedullà: «Otto sconfitte insopportabili. Critiche giuste per Inzaghi»

Alfredo Pedullà trova insopportabili alcuni aspetti della gestione di Simone Inzaghi. Il giornalista ha commentato il tecnico dell’Inter in questo modo su Sportitalia.

GESTIONE – Aspettative di inizio anno deluso, Pedullà conferma dicendo: «Ti dico che otto sconfitte sono insopportabili, nonostante io abbia difeso Inzaghi. Io non accetto che lui si lamenti delle critiche: queste arrivano perché hai perso otto volte in campionato. Non è molto sopportabile che nel 2023 non si sappia il rigorista, che tiri chi ha quasi sempre sbagliato e non chi ha sempre segnato. Il cammino in campionato è modesto, sinceramente non è al livello dell’organico che l’Inter ha».