Porto-Inter, Calhanoglu e Dzeko dal 1′! Darmian più di Dumfries – SM

Porto ed Inter si sfideranno martedì sera alle 21. Secondo SportMediaset Inzaghi si affiderà a Calhanoglu e Dzeko dal 1′. Darmian favorito su Dumfries per una maglia da titolare

LE SCELTE – Porto-Inter andrà in scena martedì alle 21. La squadra di Inzaghi deve ripartire al meglio dopo la brutta sconfitta sul campo dello Spezia. Secondo quanto riferito da SportMediaset in attacco il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi ancora una volta a Lautaro Martinez. Con il “Toro” farà coppia Dzeko, con Lukaku che dovrebbe accomodarsi in panchina come nella gara d’andata. In cabina di regia tornerà Calhanoglu, con Barella e Mkhitaryan nel ruolo di mezzali. Sulla corsia di destra Darmian favorito su Dumfries, a sinistra ballottaggio Dimarco-Gosens. In porta, invece, nessun dubbio: Onana scenderà in campo titolare, con Handanovic ad accomodarsi in panchina.

Fonte: SportMediaset.it