Porto-Inter 0-0 al 45′, gara tostissima con occasione per Dzeko

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Porto-Inter, sfida valevole per gli ottavi di finale della UEFA Champions League (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo all’Estadio Do Dragao in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

GARA TESA – Un primo tempo davvero teso questo di Porto-Inter, con tanta fisicità da parte di entrambe le squadre e poche occasioni. La prima di queste per i padroni di casa, con Matheus Uribe che lascia partire un siluro dalla distanza sul quale Onana tocca quanto basta per evitare il gol dell’1-1. I nerazzurri si rendono pericolosi al minuto 22, con una ripartenza sulla quale il pallone arriva a Edin Dzeko che, dalla sinistra, lascia partire un diagonale su cui Costa reagisce prontamente evitando il vantaggio dell’Inter. Nel finale si scalda la situazione, specialmente al 40′ quando il Porto prova un affondo sulla destra e soltanto un provvidenziale intervento di Federico Dimarco impedisce a Evanilson di scardinare il muro nerazzurro. Poco dopo è Lautaro Martinez a far tremare i padroni di casa quando recupera palla su un rilancio di Costa e si presenta da solo in area: posizione troppo defilata, però, per mettere in difficoltà l’estremo difensore avversario. Terminano così sullo 0-0 i primi quarantacinque minuti di gioco.

PORTO-INTER 0-0