Porto-Inter, molti tifosi ospiti ancora accalcati fuori dal Do Dragao. La situazione

Ci sarebbero molti tifosi nerazzurri ancora fuori dallo stadio Do Dragao nel corso di Porto-Inter nonostante siano in possesso di biglietti per assistere al match di Champions League.

TIFOSI NERAZZURRI – Ci sarebbero ancora molti tifosi ospiti accalcati al di fuori dallo stadio Do Dragao. Secondo quanto riportato da Sky Sport nel corso di Porto-Inter, alcuni sostenitori nerazzurri sarebbero riusciti a entrare ma sono stati riaccompagnati fuori. Sono arrivate anche alcune informazioni e immagini del settore ospiti non così pieno, dove ci sono dei posti che potrebbero essere occupati.

Fonte: Sky Sport