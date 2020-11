Perisic avanza nelle gerarchie di Conte (e non solo): Inter-Torino occasione

Ivan Perisic

Perisic finora ha trovato molto spazio nelle formazioni di Conte, che lo utilizza in più ruoli. Per Inter-Torino il croato si candida per una maglia da titolare, ma anche dalla panchina potrebbe dire la sua. Da capire dove

FATTORI ESTERNI – Tra i ballottaggi nerazzurri delle ultime ore, quello sulle fasce non vede ancora la luce. L’ipotesi turnover in previsione della Champions League (vedi articolo) va tenuta in considerazione. Ma anche la situazione indisponibili. Escludendo i tre positivi al Coronavirus, l’unico infortunato citato da Antonio Conte in conferenza stampa è Andrea Pinamonti. E questo fa tornare di moda l’emergenza in attacco. In questo contesto si inserisce la figura di Ivan Perisic, jolly perfetto per Conte. E l’occasione, giocando ogni tre giorni, diventa ghiotta.

DOPPIO RUOLO – Nei pensieri di Conte c’è l’idea di schierare una formazione più abbottonata contro il Real Madrid. Infatti Ashley Young è il favorito per la maglia sulla fascia sinistra. Proprio per questo, contro il Torino avanza la candidatura di Perisic titolare a tutta fascia. Ma la coperta corta in attacco, unita ai viaggi internazionali di Lautaro Martinez e Alexis Sanchez – entrambi partiti acciaccati e tornati integri (ma da non rischiare!) – apre nuovamente allo scenario Perisic punta. Ed è questo il ruolo in cui Conte potrebbe utilizzarlo in Inter-Torino. Comunque vada, Perisic avanza nelle gerarchie del tecnico e nel reparto offensivo: è l’opzione in più che mancava un anno fa.