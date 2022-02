Paventi: «Inter, il derby della svolta. Inzaghi, un solo dubbio per domani»

L’Inter domani sfida nella semifinale di andata di Coppa Italia il Milan. Un derby speciale, un primo round di altissimo livello con i nerazzurri che vogliono iniziare bene e dimenticare il mese di febbraio. Ecco il pensiero di Andrea Paventi a Sky Sport.

MOMENTO – L’Inter vuole dimenticare il mese di febbraio. Il periodo nero dove i nerazzurri hanno raccolto una sola vittoria, in Coppa Italia con la Roma, deve essere accantonato. Ecco il pensiero di Andrea Paventi a Sky Sport. «A Febbraio l’Inter ha vinto solo con la Roma e pensa quanto sono andati forti prima per rimanere il primo campionato. L’Inter deve sbloccarsi davanti e il derby potrebbe dare la svolta. Può dare una sfida importante. Settimana prossima c’è il ritorno con il Liverpool e in campionato, per stare davanti a tutti, devono tornare a segnare e vincere. Il dubbio dovrebbe essere tra Dumfries e Darmian, solo questo con Dumfries favorito. Oggi pomeriggio c’è allenamento e vedremo se sarà così».