Milan, niente ritiro verso l’Inter. Pioli infatti vuole zero pressioni – Sky

Milan-Inter di domani è una grande partita che mette di fronte due grandi squadre nella semifinale di andata di Coppa Italia. I nerazzurri vogliono dimenticare il mese di febbraio e la sfida è allettante. Intanto, da Milanello, arrivano gli aggiornamenti da parte di Manuele Baiocchini

PRESSIONI – Milan-Inter domani è una supersfida. E’ solo il primo round è vero, visto che si giocherà il ritorno nella semifinale di Coppa Italia, ma è una sfida importante per il morale, soprattutto. Ecco gli aggiornamenti di Sky Sport da Milanello con Manuele Baiocchini. «Lunga giornata. Pranzo di squadra, poi gruppo in allenamento alle 14:30 e poi niente ritiro. Niente pressione dunque per i ragazzi da parte di Pioli, tutti a casa e poi ritrovo domani. Pioli vuole riportare un trofeo in casa del Milan dopo sei anni e le sue parole in conferenza sono state incentrate sul fatto che, dopo aver seminato tanto, deve raccogliere. E diventare vincente».