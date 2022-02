Lautaro Martínez, è ora! Milan-Inter scintilla per un finale brillante

L’Inter domani ha la chance di dimenticare il mese di febbraio nerissimo. I nerazzurri possono tornare a vincere dopo tanti giorni con la semifinale di andata di Coppa Italia conto il Milan. Lautaro Martínez, attaccante a secco dalla Supercoppa italiana ma più indietro da dicembre scorso, vuole tornare al gol.

SCINTILLA – L’Inter ha bisogno di una scintilla, di un episodio, per mettersi alle spalle il brutto periodo e tornare a brillare come fatto ad inizio anno. Nel finale di 2021 i nerazzurri hanno vissuto il miglior momento di forma con gennaio che è stato coronato con il successo in Supercoppa Italiana. Ecco, proprio da quella partita, Lautaro Martínez non ha timbrato più il cartellino. In campionato il Toro non segna dal 17 dicembre scorso ed è per questo che domani, contro il Milan, potrebbe arrivare la scintilla giusta per infiammare il finale di stagione. Una partita per svoltarle tutte.