Milan-Inter, un solo dubbio per Inzaghi. Buone notizie su Gosens e Correa

Simone Inzaghi ha un solo dubbio in vista di Milan-Inter, andata della semifinale di Coppa Italia: buone notizie su Gosens e Correa.

DUBBIO – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Simone Inzaghi ha un solo dubbio per il derby contro il Milan, semifinale di andata di Coppa Italia in programma domani sera. Il ballottaggio riguarda la fascia destra tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian.

MODULO – Per il resto il solito 3-5-2 con Hakan Calhanoglu nella consueta posizione e non avanzato dietro le due punte. Coppia d’attacco formata Lautaro Martinez, che sembra favorito per una maglia da titolare, ed Edin Dzeko. Rientrerà anche Milan Skriniar in difesa formando così il trio con Stefan de Vrij ed Alessandro Bastoni di fronte a Samir Handanovic.

CONVOCAZIONI – Buone notizie per l’allenatore nerazzurro arrivano da Robin Gosens e Joaquin Correa. Per il tedesco prima convocazione dal suo approdo all’Inter. Ci sarà anche il Tucu che pareva verso il recupero soltanto per la partita di campionato contro la Salernitana.

Fonte: SportMediaset.it