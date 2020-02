Paventi: “Handanovic sulla via del recupero. Ballottaggio Eriksen-Vecino”

Inter-Milan si avvicina ed Antonio Conte lavora ad Appiano Gentile per preparare la partita. Andrea Paventi, intervenuto su “Sky Sport 24” fa il punto sulla situazione dei nerazzurri. Migliorano le condizioni di Handanovic. Eriksen sfida Vecino per una maglia da titolare.

PROGRESSI – Andrea Paventi fornisce le ultime sull’Inter, con Samir Handanovic che migliora le sue condizioni. Anche Sensi sulla via del recupero: «Progressi per le condizioni di Handanovic, la mano si è sgonfiata. Anche Sensi sta meglio. Una valutazione migliore potrà essere fatta giovedì o venerdì. Se i giocatori saranno in gruppo i giocatori potranno essere della partita. Poi ovviamente la scelta finale spetta ad Antonio Conte. Progressi anche per Eriksen, che si sta ambientando sempre di più nel mondo Inter. Capisce sempre di più cosa vuole Conte da lui. A centrocampo sicuri del posto Brozovic e Barella, il ballottaggio è per il terzo di centrocampo dove si giocano una maglia da titolare Eriksen e Vecino, con l’uruguayano favorito. Sugli esterni agiranno Candreva e Young. In difesa torna titolare Godin. In attacco Sanchez e Lukaku».