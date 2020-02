Brambati: “Inter e Milan, distacco non casuale. Ecco cosa porta Conte”

Massimo Brambati, procuratore, ha parlato ai microfoni di “TMW Radio” del derby tra Inter e Milan ormai alle porte e ha elogiato l’operato di Antonio Conte, vero e proprio valore aggiunto per i nerazzurri. Ecco le sue parole

IL PESO DELLA PAROLA – Massimo Brambati ha detto la sua sul derby tra Inter e Milan: «Antonio Conte cercherà di fare pesare il meno possibile il peso della parola “derby”, l’Inter non è fatta di milanesi e non so quanto possa incidere la parola “derby”. C’è una differenza importante in classifica tra le due squadre: i punti di differenza non sono lì per caso, penso che a incidere sarà la valenza che ha Conte. L’allenatore ha dato 10 punti in più all’Inter».